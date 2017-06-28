Malatya'daki darbe girişimi davasında 4. duruşma başladı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması için Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

Tutuklu yargılanan dönemin 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili duruşmaya gelmedi.

Dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken duruşmada bugün tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Duruşmada mahkeme heyetinin başkanlığını Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç yapıyor.

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

"Darbe oldu yönetime el koyduk"

Duruşmada tanık olarak dinlenen 2'nci Ordu Komutanlığında görevli Astsubay Ahmet Sevincek, darbe girişimi günü nöbetçi astsubay olarak görev yaptığını belirtti.

Tutuklu sanık Yüzbaşı Hüseyin Çakıcı'nın kendisini arayarak "1 No'lu nizamiyeye gideceklerini' söylediğini ve birlikte belirtilen yere gittiklerini anlatan Sevincek, "Orada ilk defa gördüğüm Yüzbaşı Kemal Keskin 'Darbe oldu yönetime el koyduk.' dedi. Şok olduk, 'Sakinleşin.' dedi. Ne olduğunu anlayamadık bir No'lu nizamiyeye gitmemizi ve içeriye giriş çıkış yapılmamasını söyledi. Zaten gittiğimiz nizamiyede sadece ordu komutanı giriş yapıyordu." diye konuştu.

Nizamiyeden dışarı baktığında hayatın olağan akışında devam ettiğini gördüğünü dile getiren Sevincek, o gece yaşananları şöyle anlattı:

"Herhangi bir terslik yoktu. Bize neden böyle söylediğini anlamaya çalıştık. Daha sonra 2 No'lu nizamiye bölgesine geçtik. Bir sivil aracın içerisinde oturmuş teçhizatlı askerleri gördüm. Kışla dışına çıkmak üzereydi. Hüseyin Çakıcı'ya aracın nereye gideceğini sordum, bir yere gideceğini söyledi. Kemal Keskin 'Ordu komutanını geleceğini, karşılamamı' söyledi. 1 No'lu nizamiye bölgesine gittim. Saat 22.00-22.30 civarı olabilir 1 No'lu nizamiyeden ordu komutanının aracı giriş yaptı. Nizamiye kapısını açarak içeri girmelerini sağladık. O sıradabir tuğgeneral 'içeriye hiçbir aracın alınmaması' emrini verdi."

"Vurun, öldürün, ateş edin"

Darbe girişimi sırasında orduevinde nöbetçi olan askeri personel Ayşe Şahin ise Boğaz Köprüsü'nün tutulduğunu haberlerde gördüğü ve olayları bu şekilde öğrendiğini dile getirdi.

Olayları şaşkınlıkla izlediğini ve daha sonra saat 23.50'de vatandaşların orduevi önünde toplanmaya başladığını anlatan Şahin, "Personelin güvenliğinden sorumluydum, nöbet yerlerini kontrol ettim, herhangi bir sıkıntı olup olmadığı için dolaştım. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce odama döndüm." şeklinde konuştu.

Dede ve yanındakilerin orduevinden ayrıldığını sırada ise vatandaşların iyice toplanmaya başladığını ve tepki gösterdiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine bende bu konuda nöbetçi amirliğini aradım ve bilgi verdim. Komutana bilgi vereceklerini söylediler. Daha sonra harekat merkezini aradım, bilgi verdikten sonra Erkan Varol telefonu alarak 'Vurun, öldürün, ateş edin.' dedi. Bende telefonu kapattım. Nöbet yerlerini dolaştım kesinlikle ateş etmek yok dedim. Askerlerin emniyet almasını sağladım daha sonra 155 Polis İmdat Hattı'nı aradım. Polisler güvenliği aldıktan sonra halk da normale döndü ve bir sorun kalmadı."

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.

7 Mart'tan bu yana 72 sanık savunma yaptı

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 72 sanık savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklar ile tanıkların dinlendiği bir önceki duruşmada, mahkeme heyeti 2. Ordu Komutanı ve darbe girişimi sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan Korgeneral İsmail Metin Temel'in gelecek celsede tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.