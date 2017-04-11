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Malatya'daki darbe girişimi davasında 2'nci eski Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un yeniden tutuklanması istendi

Mahkeme diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti

11 Nisan 2017 17:09

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, 17 Mart'taki ara kararda tahliye edilen dönemin 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni nAgun'un yeniden tutuklanması talep edildi.

Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde sabah erken saatlerde başlayan 2’inci duruşmanın 4’üncü oturumunda sanık savunmalarının ardından talepleri alan mahkeme heyeti, duruşmaya yaklaşık 3 saat ara verdi.

Verilen aranın ardından gece yarısı 00.30’da kararları açıklayan duruşma heyeti başkanı Turan Kılıç, 17 Mart’ta verilen ara kararda tahliye edilen dönemin 2.Ordu Komutanı Avni Angün’ün, yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Angun hakkında yakalama kararı çıkartılırken diğer tutuksuz sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Ersin Yıldırım hakkında da tutuklama kararı verilerek yakalanması için savcılığa müzakere yazısı yazılmasına karar verildi.

Yıldırım ile ilgili iddianamede yer alan kısımda, kullandığı cep telefonunda ‘Bylock’ programının kurulduğu belirlenmişti.

 

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

 

Mahkeme heyeti, diğer 24 tutuklu sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 6 Haziran 2017 tarihine erteledi.

 

76 sanık yargılanıyor

 

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen davada 26’sı tutuklu 76 sanık hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinin yanı sıra anayasal düzeni ortadan kaldırma, darbeye teşebbüs etme gibi çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor. Davanın 1 numaralı sanığı olarak dönemin 2.Ordu Komutanı olan Orgeneral Adem Huduti yer alıyor. Huduti, ayrıda Türkiye’deki darbe girişiminde tutuklu bulunan en yüksek rütbeli sanık olma özelliğine de sahip.

7 Mart’ta başlayan yargılama sürecince şuana kadar sanıklardan 68’inin savunması alındı. Bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya dahil olurken geçtiğimiz 17 Mart’ta verilen ara kararda dönemin kurmay başkanı Avni Angun ve ordu komutanının koruma astsubayı Hacı Eyyip Özcan tahliye edilmişlerdi.

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