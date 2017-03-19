Malatya'daki darbe girişimi davasında 2 tahliye

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 28 sanıktan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un yanı sıra dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Koruma Astsubayı Hacı Eyyip Özcan adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme Başkanı Vedat Koç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenilmesine karar verildiğini açıkladı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, karacı olan tutuklu ve tutuksuz Huduti ile Angun'un da aralarında bulunduğu 38 sanığın ardından mahkeme heyeti, avukatların taleplerini dinledi.



Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı İsmail Gökhan Orman'ın görüşlerini sordu. Orman, 1. ve 3. Ordular ile Ege Ordusu Komutanı ile Diyarbakır Kolordu Komutanının tanık olarak dinlenilmesini talep etti.



Orman, mahkemenin son celsesine kadar alınan sanık savunmaları ve mevcut delil durumu üzerine Hacı Eyyip Özcan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.



Mahkeme heyeti taleplerin ardından ara kararını vermek için saat 18.20'den 00.00'a kadar duruşmaya ara verdi.



Mahkeme Başkanı Vedat Koç, okuduğu ara kararda, Huduti'nin darbe girişimi sırasında telefonla görüştüğünü iddia ettiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenilmesine karar verildiğini açıkladı.



Haklarında terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespiti yapılan sanıkların yazışma içeriklerinin istenmesine de hükmeden mahkeme heyeti, ilk 39 sanıkla ilgili olarak bu kişilerin Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girip girmediklerinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) ya da KPSS davası şüphelisi olup olmadıklarının ilgili kurumlardan sorulmasını kararlaştırdı.



Heyet, 3 Nisan'a ertelenen davanın bu duruşmasında, 15 Temmuz 2016 tarihindeki 1. Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı ve Ege Ordu Komutanlarının da tanık olarak dinlenilmesini hükme bağladı.



Ayrıca mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un yanı sıra yine dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Koruma Astsubayı Hacı Eyyip Özcan'ın adli kontrol şartıyla salıverilmesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.