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Malatya'daki darbe girişimi davasına devam edildi (4)

ARA KARAR AÇIKLANDI Malatya’daki darbe girişimi davasında mahkeme ara kararını açıkladı

11 Eylül 2017 23:44

ARA KARAR AÇIKLANDI
Malatya’daki darbe girişimi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Ara kararda Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, tutuklu 27 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Kasım 2017’ye erteledi.
Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sabah saatlerinde Yakınca Spor Salonu\'nda görülmeye başlanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 5’inci duruşması görüldü. Malatya E Tipi Cezaevi\'nde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında sabah 09:00 sıralarında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu\'na getirilirken, davanın \'1\' numaralı sanığı olan dönemin 2\'nci Ordu eski Komutanı Adem Huduti ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile eski 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın bulunduğu 6’sı general, 27’si tutuklu, 76 sanık bulunuyor.

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