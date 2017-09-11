Malatya'daki darbe girişimi davasına devam edildi

MALATYA, (DHA)- MALATYA’da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz\'daki darbe girişimine ilişkin, 76 sanıklı davada 5’inci duruşması başladı. Sanıkların salona girişleri sırasında bir kişi ip fırlatırken, \"Alın bu ipi asın” diye bağırdı.

Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu\'nda görülmeye başlanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 5’inci duruşmanın görülmesine başlandı. Malatya E Tipi Cezaevi\'nde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu\'na getirilirken, davanın \'1\' numaralı sanığı olan dönemin 2\'nci Ordu eski Komutanı Adem Huduti ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıkların duruşma salonuna götürülmesi sırasında AK Partililer ile gelen bir kişi, görevli askere doğru ip fırlatarak ‘Komutanım bunları asın’ diye bağırarak sanıklara tepki gösterdi.

Davaya, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, bazı belediye başkan yardımcıları, AK Parti Malatya İl teşkilatı üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Dava için gelen AK Parti grubunda bulunanlar ile sanık yakınları arasındaki gerginlik kavgaya dönüşmeden polis müdahale etti.

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