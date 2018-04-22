T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, araçtan fırlayan Emre Yılmaz (19) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı

22 Nisan 2018 14:03

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, araçtan fırlayan Emre Yılmaz (19) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
​Kaza, dün gece Malatya-Ankara karayolunda, Otogar yakınlarında meydana geldi. Emre Yılmaz yönetimindeki 23 BM 947 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 34 JY 722, 44 DA 626 ve 34 TC 2414 plakalı otomobillere çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan sürücülerden Emre Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer otomobillerdeki 3 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırıladak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Emre Yılmaz\'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kondu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAEmre Yılmaz 19MalatyaAnkaraEmre YılmazBMJYDATCYaralılarYaralılarınEmre Yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24