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Malatya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Kayarak devrilen otobüsteki yolculardan 16 yaşındaki Ahmet Demir öldü

12 Şubat 2015 12:16

Malatya'da kar yağışı ardından buzlanan yolda kayarak devrilen otobüste bulunan yolculardan 1'i öldü 15'i de yaralandı.

Kaza, bu sabaha karşı Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin- Malatya seferini yapan 44 MV 600 plakalı otobüsün şoförü Zeynel Gücü, yoldaki buzlanmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Kayarak, devrilen otobüsteki yolculardan 16 yaşındaki Ahmet Demir öldü. Yaralanan yolcular; Fatma Bakırhan, Fatey Begre, Mustafa İspir, Hatice Sevinç Tekin, Mehmet Çobanoğlu, Halime Çakır, Saleha Erberk, Doğan Akbaş, Yunus Çırak, Bayram İsbir, Mustafa Ataş, Nedim Koç, Sultan Koç, Ferhat Deveci ve Hakan Durak, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Malatya ve Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ndeki  çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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