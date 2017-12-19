Malatya'da Yerli Malı Haftası'nda 20 öğrenci zehirlendi

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde, Yerli Malı Haftası'nı kutlamak için yanlarında getirdikleri yiyeceklerden rahatsızlanan 20 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğle saatlerinde ilçede bulunan Yazıhan Ortaokulu'nda meydana geldi. Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik için evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 6'ncı sınıf öğrencilerinin baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri üzerine, öğretmenleri sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 20 öğrenci tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)