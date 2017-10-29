Malatya’da yağmur altında 29 Ekim töreni

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - CUMHURİYET Bayramı, Malatya\'da da yağan yağmur altında coşkuyla kutlandı.

Malatya\'da Cumhuriyet Bayramı törenlerinin merkezi İnönü Caddesi\'ydi. Sabah saat 09.30’da başlayan törene, Malatya’da bulunan protokol üyeleri katıldı. Viraj kavşağı üzerinde başlatılan tören yürüyüşüne, 2’nci Ordu Komutanlığı\'na bağlı bando ekibi tarafından eşlik edildi.

Tören, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu kutlamalara katılanları selamlamasıyla ve protokol konuşmalarıyla başladı.

Tören geçişine, 2’nci Ordu Komutanlığı ve Emniyet\'e bağlı zırhlı araçlar, askeri birlikler, gaziler, merkez Battalgazi Belediyesine bağlı mehter takımı, Vosvos otomobiller, bisiklet kulübü üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kara ve Havacılık Alay Komutanlığına bağlı kobra helikopterler de uçuş yaptı. Tören boyunca geniş güvenlik önlemleri de alındı.



FOTOĞRAFLI