Malatya'da, uyuşturucuya 6 tutuklama

MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6\'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin bir ay süren takibinin ardından adresi belirlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekatçıların da katıldığı baskınlarda şüphelilerle birlikte satışa hazır uyuşturucu ve hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9\'u serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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