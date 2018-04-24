Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya\'da belirlenen bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, 345 gram esrar ile 3 gram metanfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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