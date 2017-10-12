Malatya’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

MALATYA, (DHA)- MALATYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen bir kişinin ev ve işyerinde arama yaptı. Aramalarda 140 gram toz esrar, 3 gram kubar esrar, 3 gram plaka esrar ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu.

Yapılan bir diğer operasyonda 5 kişi uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakalandı. Bu kişinin yapılan üst aramalarında 3 gram toz esrar, 2 ecstasy hap bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.



FOTOĞRAFLI