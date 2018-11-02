T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 

Taha AYHAN/ARAPGİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Arapgir ilçesinde, uyuşturucu yetiştirip ticareti yapan satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2018 20:29

Taha AYHAN/ARAPGİR (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Arapgir ilçesinde, uyuşturucu yetiştirip ticareti yapan satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirip, ticaretini yapanlar ile \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 1 kilo esrar, 106 kurşun, 2 tabanca şarjörü, 4 telefon ve 4 sim kart geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANARAPGİR Malatya DHA MALATYA ArapgirJandarma KomutanlığıOperasyondaAramaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24