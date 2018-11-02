Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 

Taha AYHAN/ARAPGİR (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Arapgir ilçesinde, uyuşturucu yetiştirip ticareti yapan satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirip, ticaretini yapanlar ile \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 1 kilo esrar, 106 kurşun, 2 tabanca şarjörü, 4 telefon ve 4 sim kart geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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