-MALATYA'DA TRAFİK KAZASI: 14 YARALI MALATYA (A.A) - 03.04.2011 - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Malatya'daki nişan törenine katıldıktan sonra Gaziantep'e dönmekte olanların içinde bulunduğu Sait Duru yönetimindeki 27 S 0380 plakalı minibüs, Çamlıbel mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi ve Malatya Beydağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.