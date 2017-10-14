Malatya’da ‘Tombala Operasyonu'

MALATYA, (DHA)- MALATYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tombala oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda tombala oynadıkları belirlenen 34 kişiye toplam 7 bin 718 TL para cezası verildi.

Asayiş Şubesi ekipleri, Halfettin Mahallesi, Aslantepe Caddesi\'nde kumar oynandığı belirlenen bir işyerine operasyon yaptı. İçeride bulunan 37 kişiden işyeri sahibi 3 kişi hakkında \'Kumar oynatmak\' suçundan adli işlem yapılırken, 34 kişiye kumar oynamak suçlarından toplam 7 bin 718 TL para cezası uygulandı.

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