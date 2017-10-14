T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya’da ‘Tombala Operasyonu'

MALATYA, (DHA)- MALATYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tombala oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi

14 Ekim 2017 17:03

MALATYA, (DHA)- MALATYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tombala oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda tombala oynadıkları belirlenen 34 kişiye toplam 7 bin 718 TL para cezası verildi.
Asayiş Şubesi ekipleri, Halfettin Mahallesi, Aslantepe Caddesi\'nde kumar oynandığı belirlenen bir işyerine operasyon yaptı. İçeride bulunan 37 kişiden işyeri sahibi 3 kişi hakkında \'Kumar oynatmak\' suçundan adli işlem yapılırken, 34 kişiye kumar oynamak suçlarından toplam 7 bin 718 TL para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MALATYA DHA MALATYA Emniyet MüdürlüğüOperasyondaTLAsayişHalfettin Mahallesi Aslantepe CaddesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24