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Malatya'da silahlı kavga MALATYA (A.A)

08 Ocak 2012 21:33

-Malatya'da silahlı kavga MALATYA (A.A) - 08.01.2012 - Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, huzurevi yemek ihalesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada silahlı kavga çıktı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haluk A. (30), Ali S. (30), Halim A. (34), Orhan U. (23) ve Yunus Ö. (33), Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Haluk A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Halim A, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Polis olaya karıştıkları belirlenen Serdar A, ile Ali A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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