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Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tüfeklerden çıkan saçmalara hedef olan 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı

17 Ocak 2018 19:06

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tüfeklerden çıkan saçmalara hedef olan 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Cirikpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerine tüfeklerle karşılıklı ateş açan Yunus Özdemir, Ahmet Aslan, Ahmet Kuluuşağı ve Mehmet Aslan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş fişeğe el koyup, bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri ile Mobese kayıtlarıyla kavga sonrası kaçan isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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