T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı, tutuklandı

23 Mart 2018 18:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6\'sı, tutuklandı. 
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'Silah kaçakçılığı ve ticareti\' yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 20 Mart\'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik ve Asayiş şubelerinden 95 polis, kentteki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda ruhsatsız 8 tabanca, 7 av tüfeği ile 154 mermi ve 337 fişek ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı çıkarıldıkları mahkemece tutulandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYACumhuriyet BaşsavcılığıMartEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Terörle Mücadele NarkotikAsayişBaskınlarda ruhsatsızEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24