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Malatya’da sahte para operasyonu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte para, tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

09 Kasım 2017 14:43

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte para, tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde sahte para bulunduğu bilgisine ulaşılan ismi açıklanmayan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada; 100 liralık 24 sahte banknot, 1 tabanca, 1 av tüfeği ile 2 fişek ve 20 kartuş ele geçirildi. Sahte para, tabanca ve tüfeğe el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

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