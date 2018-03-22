Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2\'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik kent merkezinde 19 Mart günü operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç. ve Y.D. tutuklandı, H.D. ve C.İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.