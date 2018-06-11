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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

11 Haziran 2018 17:11

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik kent merkezinde belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda A.E., H.K., B.T. ve A.K., \'yasadışı terör örgütünün propagandasını yapmak\', \'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devlet kurum ve organlarını aşağılama\', \'Cumhurbaşkanına hakaret\', \'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\' suçlarından gözaltına alındı. 4 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

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