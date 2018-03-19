T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

19 Mart 2018 15:23

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik kent merkezinde belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, bazı yasak yayınlar ele geçirirken, Y.D. ve H.D.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAPKKKCKEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMMüdürlüğüOperasyondaGözaltınaEmniyet MüdürlüğüneEkipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24