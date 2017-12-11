T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da otoparkçı cinayetine 4 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da 34 yaşındaki Mehmet Uçkan'ın işlettiği otoparkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

11 Aralık 2017 18:44

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da 34 yaşındaki Mehmet Uçkan\'ın işlettiği otoparkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Saltköprü Mahallesi Arkadaş Sokak’ta geçen 16 Ekim akşamı meydana gelen olayda, otopark işletmecisi Mehmet Uçkan, kimliği belirsiz kişilerce tabancayla öldürüldü. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki kamera kayıtlarından şüphelilerin Z.E., S.T., G.K. ve B.K. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheliler Z.E., S.T., B.K.\'yı İstanbul\'da, G.K.\'yı ise Bursa\'da gözaltına alıp Malatya\'ya getirdi. Emniyette ifadeleri alınan ve \'Kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak\' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu belirtilen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHAMALATYAdaMehmet UçkanSaltköprü Mahallesi Arkadaş SokaktaEkimOlayınCinayet Büro AmirliğiEkiplerBursaMalatyaEmniyetteFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24