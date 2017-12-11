Malatya'da otoparkçı cinayetine 4 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da 34 yaşındaki Mehmet Uçkan\'ın işlettiği otoparkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Saltköprü Mahallesi Arkadaş Sokak’ta geçen 16 Ekim akşamı meydana gelen olayda, otopark işletmecisi Mehmet Uçkan, kimliği belirsiz kişilerce tabancayla öldürüldü. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki kamera kayıtlarından şüphelilerin Z.E., S.T., G.K. ve B.K. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheliler Z.E., S.T., B.K.\'yı İstanbul\'da, G.K.\'yı ise Bursa\'da gözaltına alıp Malatya\'ya getirdi. Emniyette ifadeleri alınan ve \'Kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak\' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu belirtilen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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