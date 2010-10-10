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MALATYA'DA OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI MALATYA (A.A)

10 Ekim 2010 21:51

-MALATYA'DA OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI MALATYA (A.A) - 10.10.2010 - Malatya'da bir otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu biri kadın üç kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Doğanyol ilçesi Bayır köyünde ikamet eden Nihat Durmuş (53), yönetimindeki otomobile, ormanlık alandaki yoldan köye doğru ilerlediği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kalaşnikof ve av tüfeği kullandıkları belirlenen saldırganlar, olay yerinden kaçarken sürücü ile otomobildeki Ali Erşahin (50) ile eşi Ayfer Erşahin (51) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralıların aralarında husumet bulunan kişilerin saldırısına uğramış olabileceği belirtildi. Jandarma olayı gerçekleştiren ve üç kişi oldukları sanılan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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