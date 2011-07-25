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MALATYA'DA OTOMOBİL UÇURUMA DEVRİLDİ MALATYA (A.A)

25 Temmuz 2011 00:14

-MALATYA'DA OTOMOBİL UÇURUMA DEVRİLDİ MALATYA (A.A) - 24.07.2011 - Malatya'da yayladaki akrabalarını ziyaret eden iki kardeş, bulundukları otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu öldü.  Arguvan ilçesine bağlı Çobandere köyü Garip Yaylası'ndaki akrabalarını ziyarete giden Ali İncesu ve Ahmet İncesu kardeşler, 34 UB 8458 plakalı otomobille yaylada gezintiye çıktı. Kardeşlerin sabah saatlerinde ayrıldıkları çadıra dönmemeleri üzerine aramaya çıkan ağabeyleri Hüseyin İncesu, yaptığı araştırma sonucu aracın 300 metrelik uçuruma düştüğünü fark etti. Yayla sakinlerinin ulaşmaya çalıştığı iki kardeşin öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kardeşlerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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