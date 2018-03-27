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Malatya'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yalandı

27 Mart 2018 20:21

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA) - MALATYA\'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yalandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçe çıkışındaki kağıt fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sinan Ö. yönetimindeki 06 FY 3404 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Sinan Ö. ile araçta bulunan Ayşe Abur, Sinem Çalış, Kenan Çalış ve Güler Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Güler Yılmaz (47), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz\'ın cenazesi, otopsi için morga konulurken, tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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