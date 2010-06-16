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Malatya'da molotoflu saldırı

16 Haziran 2010 07:20

T24 - Malatya'da bir otobüs durağına kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı.

Alınan bilgiye göre, iki kişi, çevre yolunda bulunan Dede Korkut Parkı'nın arkasındaki otobüs durağına molotof kokteyli atarak kaçtı.

Saldırı sırasında yolcu bulunmayan durakta yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçlerince yangın söndürüldü.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan iki kişi, yapılan incelemenin ardından olayla ilgilerinin bulunmadığının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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