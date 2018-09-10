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Malatya'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

10 Eylül 2018 14:04

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA\'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Develi mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezile ilerleyen İslam Ceyhan yönetimindeki 21 GC 263 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte ismi öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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