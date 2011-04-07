Malatya'da linç girişimi son anda önlendi!

T24 - Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Polat Beldesi'nde önceki gün PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı söylenen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.





Polat Beldesi'nde, kahvede televizyon izleyen vatandaşlar, Malatya merkez'de PKK'lı terörist Zeki Durdu'nun cenazesinde beldede yaşayan Ali G.'yi görünce ortalık bir anda karıştı. Toplanan belde halkı, "Teröristin cenazesine nasıl katılırsın?" diyerek Ali G.'in üzerine yürüdü. Linç etmek isteyen ve sayılaları yaklaşık 200'ü bulan öfkeli kalabalığın elinden kaçarak bir markete sığndı. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, olaya müdahalede bulunarak marketin çevresinde bir güvenlik kordonu oluşturdu. Kısa sürede sayıları bin kişiyi bulan belde halkı, PKK'lı sempatizanın kendilerine verilmesini isteyerek slogan attılar. Market önünden ayrılmayan kalabalığı dağıtmada yetersiz kalan jandarma il merkezinden takviye kuvvet de istenildi.







KAYMAKAM BELDEYE GELEREK VATANDAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ



Olayın duyulması üzerine Doğanşehir Kaymakamı Barbaros Baran da beldeye gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kaymakam ve ilçe jandarma komutanının vatandaşları ikna etmesiyle yaklaşık 1 saat süren gerginlik sona erdi ve biraraya toplanan vatandaşlar, sonunda sakinleşerek evlerine döndüler. Bu sırada il merkezinden gelen komando birlikleri de belde de geniş güvenlik önlemleri aldı.Teröristin cenazesine katıldığı için linç edilmek istenen Ali G., zırhlı jandarma aracıyla beldeden çıkarılarak ilçe merkezindeki Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bu arada bu kişinin eşi ve 2 çocuğu da ilçe merkezine götürülürken belde de bulunan evlerinin önünde de jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.Ali G. ‘nin jandarmaya verdiği bilgide, BDP'ye gönül verdiğini ve önceki gün ölü olarak ele geçirilen teröristin cenazesine katıldığını ve PKK'lı olmadığını söylediği öğrenildi. 20 yıla yakın süredir bu beldede yaşadığını belirten Ali G.'nin tütün satarak geçimini sağladığı bildirildi.Polat Belediye Başkanı Hasan Orman, belde halkının televizyonda terör örgütü militanının cenazesinde Ali G.'i görünce tepkilerini dile getirdiklerini ve bu nedenle olayların başladığını söyledi. Orman, Kaymakam ve İlçe Jandarma Komutan'ının beldeye gelmesinden sonra bu kişinin ilçeye gönderildiğini ve şu an için beldede durumun sakin olduğunu söyledi.







