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Spor

Malatya'da Kudüs koreografisi

Müsabaka öncesi iki takım taraftarları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi

17 Aralık 2017 23:22

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarları Kudüs için 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maç öncesi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları, güney kale arkası tribününde Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs bizimdir" yazan koreografi yaptı.

Taraftarlar koreografilerinde İsrail askerleri tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alınan ve Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El Cüneydi'ye de yer verdi. Koreografi sırasında Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği çaldı.

Ayrıca müsabaka öncesi iki takım taraftarları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" ve "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" şeklinde tezahürat yaptı

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MalatyaGalatasaraykudüs

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