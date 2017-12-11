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Malatya'da 'Kudüs' için yürüyüş

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da sivil toplum kuruluşları tarafından Kudüs'e destek amacıyla 'Malatya Kudüs İçin Ayakta' yürüyüşü düzenlendi

11 Aralık 2017 02:18

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da sivil toplum kuruluşları tarafından Kudüs\'e destek amacıyla \'Malatya Kudüs İçin Ayakta\' yürüyüşü düzenlendi.
Akşam namazından sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile döviz ve pankartlarla Soykan Meydanı önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Fuzuli Caddesi\'nden Kernek Meydanı\'na kadar yürüdü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'ın da katıldığı yürüyüşte ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Filistinliler için de dua edildi. Kalabalık, duanın ardından dağıldı.
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