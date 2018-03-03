Malatya'da kaza: 5 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaçlara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Vaizpınar mevkiinde meydana geldi. Battalgazi yönüne ilerleyen, sürücüsü henüz belirlenemeyen 44 FY 481 plakalı otomobil, savrularak refüje çıktıktan sonra ağaçlara çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Yücel (25), Özcan Yoğun (20), Asiye Koçuk (20), Huriye Koçuk (20) ve Melike Koçuk (19) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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