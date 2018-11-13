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Malatya'da kayıp 14 inek, 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da yaşayan Fatma Durdu, akşam kontrol etmek için indiği ahırında ineklerini göremeyince jandarmaya haber verdi

13 Kasım 2018 18:43

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da yaşayan Fatma Durdu, akşam kontrol etmek için indiği ahırında ineklerini göremeyince jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, 14 ineği evden 10 kilometre uzaklıkta buldu.
Atalar Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Fatma Durdu dün akşam ahırına indi ve ahırın boşaldığını  14 ineğinin yerinde olmadığını gördü. Çevresinde inekleri bir süre arayan Durdu onları bulamayınca çalınmış olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri hemen inekleri arama çalışması başlattı. Ekipler aramalar sonucunda kayıp inekleri ahırdan 10 km uzaklıktaki dere yatağının kenarında buldu. Fatma Durdu inekleri bularak kendisine teslim eden jandarmaya teşekkür etti.

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