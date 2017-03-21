Malatya'da kafede çatışma; ölü ve yaralılar var

Malatya'da, bir kafede, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Kanalboyu Caddesi üzerindeki kafede iki grup arasında "kız meselesi" yüzünden kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Burak Akpınar, Hakan Kaba, Mehmet S, Abdullah D, Gamze K, Serdar Ö, Erdinç B, Aykut Ö, Suat A. ve Yasin E ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Burak Akpınar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Hakan Kaba ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin daha durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 18 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, olayda kullanılan 6 tabanca ve 4 av tüfeğini ele geçirdi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Vali'den açıklama

Malatya Valisi Mustafa Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal boyundaki müessif olayla ilgili olarak olaya karışan bütün şahıslar (10'u yaralı toplam 18 kişi) gözaltına alınmıştır. Hiçbir kanunsuz olaya, çeteleşmeye ve organize olaya alan bırakılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsun ki tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.