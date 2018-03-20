Malatya'da kaçak silah operasyonu: 18 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 8 tabanca, 7 av tüfeği ile 154 mermi ve 337 fişek ele geçirildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca silah kaçakçılığı ve ticareti yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik ve Asayiş şubelerinden 95 polis, kentteki 22 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Aramada ruhsatsız 8 tabanca, 7 av tüfeği ile 154 mermi ve 337 fişek ele geçirildi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 18 kişi de gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



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