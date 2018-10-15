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Malatya'da huzur operasyonunda 13 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı

15 Ekim 2018 13:02

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13\'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 13 Ekim\'de yurt genelinde huzur operasyonu düzenledi. Malatya\'da 80 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonda belirlenen 15 adrese baskınlar yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli işleminin ardından salıverilirken, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, çeşitli suçlardan mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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