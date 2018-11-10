Malatya'da hırsızlığa 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, aynı sitede bulunan 9 evden farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalanarak, tutuklandı.

Malatya\'da aynı sitede bulunan 9 evde farklı zamanlarda hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine, vatandaşların ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Bürosu Ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayına karışan Y.T., O.T. ve M.T.\'nin kimliğini belirledi. Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.T., O.T. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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