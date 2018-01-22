T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da halka 44 bin bayrak dağıtıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına destek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara 44 bin Türk bayrağı dağıtıldı

22 Ocak 2018 19:11

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatına destek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara 44 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
Soykan Meydanı\'nda bayrak dağıtımına; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, daire başkanları ve müdürleri katıldı. Başkan Çakır ve beraberindekiler, esnaf ve halka bayrakn hediye etti. Ay-yıldızlı bayrakları alan vatandaşlar, Başkan Çakır\'a böyle bir çalışma yaptıkları için teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, şöyle dedi:
\"15 Temmuz\'u Malatya\'da da yaşadık. Kentte bayrağına, devletine, vatanına sahip çıkma bilinci son derece yüksek. Askerimiz Suriye\'ye girdiği andan itibaren vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Bizden ciddi manada bayrak talebi vardı. Bu kapsamda bayrak dağıtma kararı aldık. 44 bin bayrağımızı vatandaşlarımıza dağıtalım istedik. Şu anda da Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızın talimatlarıyla ordumuz Suriye\'de. Suriye\'den ülkemize yapılan saldırıları biliyorduk. Onlarca eylem yapıldı, şehit verildi. Terörü yerinde kurutmak amacıyla askerimiz şu an Suriye\'de. Onlar için dua edeceğiz ama bu bilincin oluşması için de bayraklarımızla balkonlarımızı. Binalarımızı süsleyeceğiz. Biz önceki geceden itibaren tüm ana caddeleri bayraklarla süsledik. Birlik zamanı biz ne kadar birlik olursak ülkemiz, geleceğimiz, vatanımız adına o kadar daha güçlü olacağız. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz etrafında kenetleneceğiz görüşü ne olursa olsun bu dava vatan, bayrak davası. Hep birlikte, güçlü olacağız inşallah.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYA AfrinDalıBüyükşehir BelediyesiTürkSoykan MeydanıBüyükşehir Belediye Başkanı AhmetAK PartiBaşkanı Hakan KahtalıBaşkanAyyıldızlıTemmuz MalatyaKentteAskerimiz SuriyeBizdenBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24