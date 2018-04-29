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Spor

Malatya'da gol sesi çıkmadı; düşme potası iyice kızıştı

İşte Spor Toto Süper Lig'in düşme potasında son durum

29 Nisan 2018 18:35

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya AkhisarsporEvkur Yeni Malatyaspor deplasmanından da golsüz beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini yedi maça çıkarttı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisar, haftayı 1 puanla kapattı. Ligde oynadığı son üç maçtan galibiyet çıkartamayan ev sahibi ekibin hasreti ise dört maça çıktı.

Maçtaki ilk pozisyon 10. dakikada geldi. Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada Khalid Boutaib, penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. 19. dakika Boutaib'in pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Pereira'nın sert vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı. 34. dakikada Cissokho'nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Aytaç, kaleye şutunu çekti. Kaleci Fatih, son anda meşin yuvarlağa eliyle hamle yaparak, tehlikeyi önledi. Teleset Mobilya Akhisarspor 77. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Olcan Adın'ın ortasına iyi yükselen Miguel Lopes'in yaptığı kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 39'a, Teleset Mobilya Akhisarspor da puanını 36'ya çıkarttı. 

Düşme potası analiz:

Henüz 1 maçı eksik ve bugün Başakşehir'le karşılaşacak olan Osmanlıspor, ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, maçlarını kazanırlarsa düşme hattı epey karışacak. Düşme potasında da şampiyonluk potasında olduğu kıyasıya mücadele taşıyan Süper Lig'de 1 puan bile altın değerinde...

İşte düşme hattı ve düşme hattına yakın olan takımlar:

10- Evkur Yeni Malatyaspor   31 maç, 39 puan
11- Bursaspor   30 maç, 36 puan
12- TM Akhisarspor   31 maç, 36 puan
13- A. Alanyaspor   31 maç, 35 puan
14- Antalyaspor   31 maç, 35 puan
15- Atiker Konyaspor   30 maç, 32 puan
-
16- Osmanlıspor FK   30 maç, 32 puan
17- Gençlerbirliği   31 maç, 30 puan
18- K.Karabükspor   31 maç, 12 puan

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