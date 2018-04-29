Malatya'da gol sesi çıkmadı; düşme potası iyice kızıştı

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından da golsüz beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini yedi maça çıkarttı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisar, haftayı 1 puanla kapattı. Ligde oynadığı son üç maçtan galibiyet çıkartamayan ev sahibi ekibin hasreti ise dört maça çıktı.

Maçtaki ilk pozisyon 10. dakikada geldi. Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada Khalid Boutaib, penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. 19. dakika Boutaib'in pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Pereira'nın sert vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı. 34. dakikada Cissokho'nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Aytaç, kaleye şutunu çekti. Kaleci Fatih, son anda meşin yuvarlağa eliyle hamle yaparak, tehlikeyi önledi. Teleset Mobilya Akhisarspor 77. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Olcan Adın'ın ortasına iyi yükselen Miguel Lopes'in yaptığı kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 39'a, Teleset Mobilya Akhisarspor da puanını 36'ya çıkarttı.

Düşme potası analiz:

Henüz 1 maçı eksik ve bugün Başakşehir'le karşılaşacak olan Osmanlıspor, ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Bursaspor'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, maçlarını kazanırlarsa düşme hattı epey karışacak. Düşme potasında da şampiyonluk potasında olduğu kıyasıya mücadele taşıyan Süper Lig'de 1 puan bile altın değerinde...

İşte düşme hattı ve düşme hattına yakın olan takımlar:

10- Evkur Yeni Malatyaspor 31 maç, 39 puan

11- Bursaspor 30 maç, 36 puan

12- TM Akhisarspor 31 maç, 36 puan

13- A. Alanyaspor 31 maç, 35 puan

14- Antalyaspor 31 maç, 35 puan

15- Atiker Konyaspor 30 maç, 32 puan

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16- Osmanlıspor FK 30 maç, 32 puan

17- Gençlerbirliği 31 maç, 30 puan

18- K.Karabükspor 31 maç, 12 puan