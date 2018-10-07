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Spor

Malatya'da gelin-damat düğünden önce maça geldi

Genç çift, TFF'nin görevlendirdiği temsilciden izin alarak saha içine girip bu anlarını ölümsüzleştirdiler

07 Ekim 2018 17:24

Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada gelin ve damat sürprizi yaşandı. 

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Malatyaspor taraftarı olan damat, maç günü ile düğün günü çakışınca gelini de alıp karşılaşmanın oynandığı stada geldi. 

Bir süre mücadeleyi takip eden genç çift daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) görevlendirdiği temsilciden izin alarak saha içine girip bu anlarını ölümsüzleştirdiler.

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