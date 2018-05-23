Malatya'da FETÖ'ye 9 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9\'u tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 10 Mayıs\'ta polisler tarafından örgütün gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9\'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.