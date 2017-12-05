T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da FETÖ'ye 7 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

05 Aralık 2017 22:20

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 23 Kasım günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYA Fetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYMalatya Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYKasımKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24