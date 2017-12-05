Malatya'da FETÖ'ye 7 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 23 Kasım günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.