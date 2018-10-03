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Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

03 Ekim 2018 14:37

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3\'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından Malatya, Ankara, İstanbul, Bitlis ve Kahramanmaraş\'ta belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda aralarında örgütün \'askeri yapılanması\' içerisinde yer alan eski askerlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 9\'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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