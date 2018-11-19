T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı

19 Kasım 2018 14:26

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1\'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerinin geçtiğimiz 12 Kasım\'da düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları saptanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i tutuklanırken, 4\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHAMALATYA FETÖPDYMalatya Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYKasımEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24