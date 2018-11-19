Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1\'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerinin geçtiğimiz 12 Kasım\'da düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları saptanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i tutuklanırken, 4\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.