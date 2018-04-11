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Malatya'da FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon: 11 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin düzenlediği operasyonla örgütte 'mahrem imam' olduğu öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı

11 Nisan 2018 18:29

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin düzenlediği operasyonla örgütte \'mahrem imam\' olduğu öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 75 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 9 adrese baskın düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Örgütte mahrem imam olduğu öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 dolar, 4 bin 960 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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