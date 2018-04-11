Malatya'da FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon: 11 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin düzenlediği operasyonla örgütte \'mahrem imam\' olduğu öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 75 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 9 adrese baskın düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Örgütte mahrem imam olduğu öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 dolar, 4 bin 960 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.