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Malatya'da FETÖ'den 4 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı

26 Ekim 2018 20:48

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'nda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'nda yer alan eski askerlerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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