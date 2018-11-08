Malatya'da FETÖ'den 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda; gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü, mahkemece tutuklanırken, 2\'si de işlemleri için Diyarbakır\'a gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün \'gaygubet evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü, tutuklanırken, 2\'si ise işlemleri için Diyarbakır\'a gönderildi.