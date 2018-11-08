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Malatya'da FETÖ'den 3 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda; gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklanırken, 2'si de işlemleri için Diyarbakır'a gönderildi

08 Kasım 2018 20:29

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda; gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü, mahkemece tutuklanırken, 2\'si de işlemleri için Diyarbakır\'a gönderildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün \'gaygubet evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3\'ü, tutuklanırken, 2\'si ise işlemleri için Diyarbakır\'a gönderildi.

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