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Malatya'da FETÖ'den 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri 4 Aralık günü, operasyon düzenledi

08 Aralık 2018 16:52

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2\'si tutuklandı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri 4 Aralık günü, operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2\'si tutuklanırken, 6\'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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