Malatya'da FETÖ'den 2 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 2\'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; polis ekiplerinin Malatya, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Konya\'da belirlediği adreslere düzenlenen baskınlarda, aralarında örgütün \'askeri yapılanması\'nda yer alan eski askerlerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7\'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.