T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'da FETÖ şüphelisi üsteğmen tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 'askeri mahrem yapılanması' olduğu, ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişiden üsteğmenlikten ihraç edilen E

23 Mayıs 2018 01:26

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, \'askeri mahrem yapılanması\' olduğu, ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişiden üsteğmenlikten ihraç edilen E.K. tutulandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Mayıs\'ta örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Çanakkale, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay\'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütte \'askeri mahrem yapılanması\' olduğu öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üsteğmenlikten ihraç edilen E.K. tutuklandı, 15\'i adli kontrolle 16 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAFETÖPDYMalatya Cumhuriyet BaşsavcılığıMayısMalatyaAdana Mersin KahramanmaraşHatayOperasyonda aramaEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24