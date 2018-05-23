Malatya'da FETÖ şüphelisi üsteğmen tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, \'askeri mahrem yapılanması\' olduğu, ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişiden üsteğmenlikten ihraç edilen E.K. tutulandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Mayıs\'ta örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Çanakkale, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay\'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütte \'askeri mahrem yapılanması\' olduğu öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üsteğmenlikten ihraç edilen E.K. tutuklandı, 15\'i adli kontrolle 16 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.